Premi: all'ambasciatore Zazo il 'Telesia for Peoples'

(ANSA) - BENEVENTO, 12 APR - "Ci sarà anche una delegazione della popolazione ucraina, rifugiatasi nel Sannio dove da mesi ha trovato ospitalità e solidarietà, a salutare la visita dell'Ambasciatore della Repubblica Italiana a Kiev, dottor Pier Francesco Zazo, in programma per venerdì prossimo in provincia di Benevento".

Lo rende noto il giornalista Mimmo Ragozzino, presidente dell'Associazione italoamericana "Icosit" che da nove anni promuove ed organizza nelle terme di Telese il Premio "Telesia for Peoples", conferito nell'ultima edizione (2022) proprio all'Ambasciatore Zazo il quale, per sopraggiunti impegni istituzionali, riuscì ad essere presente solo virtualmente alla manifestazione collegandosi in diretta dalla sede dell'Ambasciata italiana a Kiev.

"Sarà una giornata intensa - aggiunge il presidente di Icosit che ringrazia l'Ambasciatore per aver mantenuto la promessa fatta l'estate scorsa - perché dopo la cerimonia del conferimento della cittadinanza onoraria all'ambasciatore Zazo da parte del sindaco di Benevento Clemente Mastella nella mattinata di venerdì, il diplomatico italiano, nel pomeriggio (ore 16,30) sarà ricevuto alla Rocca dei Rettori, sede della Provincia di Benevento, dal Presidente Nino Lombardi e dai consiglieri provinciali". Il protocollo prevede la firma del "Libro d'Onore" della Provincia e il conferimento del Premio "Telesia for Peoples 2022". A seguire, l'Ambasciatore, accompagnato dal presidente Lombardi, da Giuseppe Sauchella (Amministratore di Sannio Europa, Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale) e dal professor Marcello Rotili si recherà in visita al Museo del Sannio di Benevento e, anche qui, firmerà il "Libro d'Onore" del Museo.

La giornata si concluderà (ore 19) a Castelvenere (il Comune più 'vitato' d'Italia e Capitale Europea della Falanghina 2019) dove verrà ricevuto in piazza San Barbato dal Sindaco Alessandro Di Santo e dove incontrerà presso l'enoteca comunale anche una delegazione di studenti dell'Istituto Alberghiero di Castelvenere, retto dalla dirigente Elena Mazarelli. "Sono molto onorato - commenta l'Ambasciatore Zazo alla vigilia del suo arrivo in terra sannita - per il conferimento della cittadinanza onoraria da parte del Sindaco Mastella non solo per le mie origini ma anche perché Benevento è una città che possiede un ricco patrimonio storico e culturale. Lusingato poi nel ritirare personalmente presso la Provincia il Premio 'Telesia for Peoples'" e felicissimo di poter visitare il Museo del Sannio perché vivo è ancora in me il ricordo di mio zio, professor Alfredo Zazo, archeologo e studioso meridionalista, che ne è stato direttore". "Girando il mondo come diplomatico - conclude Zazo - non ho mai dimenticato le mie origini sannite. A riguardo, mi è rimasta particolarmente impressa la mia precedente esperienza di ambasciatore italiano in Australia quando ho avuto il privilegio di fare la conoscenza della grande comunità dei Sanniti emigrati in Australia nel dopo guerra. Persone che hanno saputo non solo integrarsi perfettamente, meritandosi rispetto per la loro capacità di lavoro, ma riuscendo nel contempo, pur dopo tanti anni, a mantenere un forte sentimento di attaccamento ed amore verso l'Italia".(ANSA).