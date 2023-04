'Pinocchio' di Gloria Bruni conquista il pubblico di Losanna

(ANSA) - NAPOLI, 12 APR - "Pinocchio", l'opera lirica della compositrice Gloria Bruni, eseguita al Teatro dell'Opéra de Lausanne per la prima volta in francese, conquista pubblico e critica L'opera, composta da Gloria Bruni ed ispirata alla celebra fiaba di Carlo Collodi, conquista la città di Losanna. "Tutto esaurito", infatti, dalla prima all'ultima rappresentazione, che si è svolta domenica 9 aprile. Anche la critica è stata affascinata dall'opera, dalla messa in scena affidata al regista Cédric Dorier e dall'esecuzione musicale diretta da François López-Ferrer. Al teatro dell'Opéra de Lausanne per la prima volta il famoso burattino (le foto di scena sono di Jean-Guy Phiton) ha cantato in francese grazie alla trasposizione del libretto a cura di Mathias Constantin ed Antoine Schneider.

Si tratta di un'opera che parte con la nota giusta, come ha dichiarato la compositrice tedesca. «Credo - dichiara Gloria Bruni - che il segreto del successo di quest'opera sia l'immaginazione che ne è alla base e che parla un linguaggio universale: in tal modo le scene della rappresentazione arrivano in maniera vivida e diretta a tutti. Inoltre mi sono divertita a mescolare i generi musicali e penso che questa caratteristica attiri soprattutto il pubblico più giovane».

Il "Pinocchio", immaginato dalla compositrice per sua figlia, all'epoca bambina, fu rappresentato per la prima volta nel 2008 alla Laeiszhalle di Amburgo con libretto in tedesco scritto da Ursel Scheffler, autrice di narrativa per l'infanzia, e con l'orchestrazione di Lauro Ferrarini. Nel 2013 l'opera, patrocinata dalla Fondazione Carlo Collodi, è stata prodotta dal Teatro San Carlo di Napoli con libretto italiano di Lauro Ferrarini. Nel 2015 venne rappresentata al Teatro Regio di Parma e, in versione ridotta, presso l'Istituto Italiano di Cultura a Londra, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana. Nel 2016 "Pinocchio" ad Amburgo con una nuova messa in scena, partecipando anche all'Eutin Summer Festival. Nel 2020 l'opera è andata in scena in lingua russa al Teatro Bolshoi di Minsk, in Bielorussia. Per l'occasione sono state inserite nuove composizioni musicali, che hanno arricchito l'opera di altre due scene. Si tratta, quindi, di un'opera ideata con lo scopo di guidare gli spettatori più piccoli all'ascolto della musica lirica in modo giocoso, ma non solo, poiché intende proporre al pubblico adulto il tema dei sentimenti universali della fiaba, così come universale è la musica che ne è il filo conduttore. Il pubblico è trasportato attraverso le avventure del burattino grazie ad una serie di composizioni musicali, dapprima semplici, poi sempre più complesse, in crescendo fino allo scioglimento della trama in un'atmosfera corale. La fonte di ispirazione del "Pinocchio" ha incontrato gli intenti del Teatro dell'Opéra de Lausanne che, attraverso la sua programmazione, dedica attenzione alla formazione delle future generazioni, soprattutto in condizioni di disagio socio-culturale, offrendo a studenti la possibilità di accedere a spettacoli d'opera di qualità. Novità attendono l'opera "Pinocchio" di Gloria Bruni, che a novembre prossimo sarà rappresentata in uno dei più importanti centri culturali in Sud America: il Teatro del Lago a Frutillar in Cile.(ANSA).