Mecenati per l'arte, venerdì l'assemblea a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 12 APR - Si terrà venerdì a Napoli (ore 17,30), in via Martucci, l' assemblea di Macs. L'Associazione Macs vuole essere un punto di riferimento certo per tutti coloro che vogliono contribuire al rilancio dell'arte, della cultura, della tradizione ed in generale del patrimonio d'Italia.

I mecenati contemporanei, che siano privati cittadini o imprese, hanno oggi a disposizione uno strumento finanziario che permette di prendersi cura delle creazioni artistiche recuperando la maggior parte della cifra devoluta.

Di recente grazaie all'impegno dell'associazione Macs è stato concluso il restauro del Fauno con cembali, la prima delle otto statue poste sul fronte d'ingresso della villa comunale di Napoli (lato piazza Vittoria). L'intervento è stato realizato grazie alla convenzione con il Comune di Napoli.

Il consiglio direttivo dell'associazione Macs è composto Roberto Dante Cogliandro, Marco Carleo, Elpidio De Franchis, Raffaele Micillo, Pasquale Ranieri, Giovanni Lombardi, Paolo Trapanese, Achille Coppola, Lina Iadevaia, Maurizio Bianconcini e Francesco Marrone.

Componenti il comitato scientifico, invece sono: Comitato Scientifico: Valeria Aiello, Maria Vittoria Bramante, Annamaria Colao, Michele Corleto, Riccardo Monti e Luigi Rossi. (ANSA).