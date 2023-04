'Il suo conto è stato hackerato', ma è una truffa

(ANSA) - AVELLINO, 12 APR - "Il suo conto è stato hackerato, provveda subito a spostare i suoi soldi su questo conto corrente". Una donna di 40 anni della provincia di Salerno si è così appropriata di oltre mille euro di un correntista di Montemiletto, in provincia di Avellino, utilizzando la tecnica del "Caller ID Spoofing": copiando il numero telefonico della banca, la truffatrice si è è presentata come una dipendente dell'istituto di credito.

Il correntista, spaventato e sotto pressione, ha immediatamente bonificato i suoi risparmi sul conto indicato. In seguito lla denuncia, le indagini dei carabinieri sono riuscite a risalire alla truffatrice che è stata denunciata a piede libero per frode informatica.

I Carabinieri ricordano che è bene prestare la massima attenzione: banche e Poste Italiane chiamano i clienti soltanto per fissare appuntamenti presso i loro uffici e mai per acquisire le credenziali di accesso e i codici di sicurezza.

(ANSA)