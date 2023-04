Champions: Milan-Napoli 1-0

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Milan batte Napoli 1-0 nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Il gol di Bennacer al 40' del primo tempo. Nella ripresa doppio giallo in pochi minuti per Anguissa e Napoli in 10. La gara di ritorno è in programma martedì prossimo al "Maradona". (ANSA).