Boom turisti a Napoli, turni straordinari per pulizia strade

(ANSA) - NAPOLI, 12 APR - "Abbiamo retto il forte incremento di turisti a Napoli nei gironi di Pasqua e ora lavoriamo per affrontare ancora meglio il periodo del Maggio dei Monumenti in città". Lo afferma Domenico Ruggiero, amministratore unico di Asia, a margine del concorso per i nuovi autisti e manutentori dell'azienda che si occupa dei rifiuti a Napoli.

"Stiamo già organizzando - ha detto Ruggiero - turni straordinari di servizio e presidiando i punti della città dove c'è la maggiore necessità di raccolta scadenzata di rifiuti del mordi e fuggi dei turisti. Faremo ora un sistema di presidio fisico e di organizzazione di punti di raccolta dei rifiuti oltre i consueti cestini già nel periodo del Maggio dei Monunenti durante il quale installeremo sul territorio cittadino anche ulteriori presidi per la raccolta differenziata". (ANSA).