Trovato morto in casa a Salerno, aveva morso di cane al collo

(ANSA) - SALERNO, 11 APR - Un ottantenne è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Torrione, a Salerno. L'uomo, a quanto si apprende, presentava una ferita al collo compatibile con un morso di un cane. Sarà l'autopsia, adesso, a chiarire se la morte sia sopraggiunta per cause naturali - e quindi il morso sarebbe stato successivo al decesso - o se sia stata causata in maniera diretta dal morso dell'animale. Indagini in corso da parte della Polizia della Questura di Salerno. (ANSA).