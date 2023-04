Solidarietà alla Caritas di Aversa con Unicef e uovo gigante

(ANSA) - NAPOLI, 11 APR - Sorrisi per Pasqua alla Caritas Diocesana di Aversa (Caserta) dove, con la collaborazione dell'Unicef Campania e nel segno della solidarietà, tanti bambini hanno potuto sorridere grazie all'uovo pasquale gigante dedicato al calciatore azzurro Victor Osimhen, donato dal maestro pasticciere Raffaele Capparelli. Per i tanti giovanissimi presenti in compagnia delle loro famiglie, fanno sapere i promotori dell'evento, "un uovo alto un metro e realizzato con 35 chilogrammi di cioccolato messi a disposizione della Saima spa che il maestro Capparelli della pasticceria Capriccio di Napoli ha voluto destinare ai bambini più bisognosi di un momento di allegria e bontà".

Ed è stato con queste premesse che nella sede della Caritas aversana l'apertura dell'uovo gigante raffigurante il campione nigeriano del Napoli "si è trasformata in un'occasione di gioia collettiva nel segno di una Pasqua Solidale". Tra i presenti all'evento, la presidente dell'Unicef Campania, Emilia Narciso, la responsabile Unicef per i Rapporti Istituzionali e presidente dell'Associazione Giuristi del Golfo, Sabrina Sifo, il pediatra Tommaso Montini e, in rappresentanza del sindaco e dell' Amministrazione comunale, i consiglieri Mariano Scuotri e Federica Turco. (ANSA).