Sangiuliano,puntiamo a valorizzare il Parco archeologico di Baia

(ANSA) - BAIA, 11 APR - "Questo è uno dei siti archeologici marini più importanti del Mediterraneo, denso di storia e di significati. Rappresenta la storia di Roma, quindi una geografia identitaria del nostro popolo. Dobbiamo lavorare sia per portare alla luce nuovi reperti, fare dei nuovi allestimenti, ma soprattutto dobbiamo lavorare affinché questo Parco sia noto in tutto il mondo, perché il suo valore è un valore davvero denso di significato, molto articolato, molto importante. Quindi ci vuole un'opera di valorizzazione". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che oggi in occasione della Giornata del Mare insieme al ministro della Protezione civile e delle Politiche del Mare, Nello Musumeci, è in visita al parco archeologico di Baia.

Per Sangiuliano e la cultura puo' "essere un grande fattore di sviluppo socio economico soprattutto in quella che una volta veniva definita Campania Felix e che può tornare ad essere tale". (ANSA).