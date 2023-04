Pedicini in cento opere al Mann con Annerite Scaglie

(ANSA) - NAPOLI, 11 APR - Aulo Pedicini al MANN con "Annerite scaglie": nelle sale che introducono alla sezione epigrafica e a quella così detta metropolitana, fino al 26 giugno, mostra antologica con teche, sculture in bronzo, collages. Il titolo della personale, a cura di Generoso Bruno, nasce dalle parole di un ultimo componimento del fratello Gerardo, che suggeriscono una origine primordiale, quasi alchemica, della scultura dell'artista di Foglianise.

Nato nel 1942 e attivo dagli anni '60 sulla scena artistica napoletana, Pedicini ha attraversato le neoavanguardie degli anni '70, muovendo dagli echi del post-cubismo e del surrealismo dada, utilizzando anche materiali non convenzionali.

Le opere in mostra, quasi un centinaio, rappresentano una vera e propria antologia arricchita degli ultimi lavori, nei quali è tornato all'assemblaggio, questa volta attraverso la tecnica del collage. Si parte dalle teche degli anni '60, passando ai più recenti bronzi (circa 15 opere) per arrivare agli ultimi lavori pittorici (circa 85). La ricerca più recente è esemplificata da una caleidoscopica moltitudine di interventi sulle scale di grigio in glossy paper e dalle numerose trasposizioni di questi su tela e altri supporti.

Nella sala che introduce alla sezione metropolitana, aperta da uno scatto di Mimmo Jodice all'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, è presentata l'intera serie fotografica della performance "Progressione in uno spazio definito", del 1966, in cui Pedicini è ritratto dall'obiettivo dello stesso Jodice.

Aulo Pedicini scultore, pittore, performer, grafico, incisore e decoratore di tessuti, vive e lavora a Napoli. Le sue opere sono presenti in diversi musei e istituzioni pubbliche in Italia e nel mondo. (ANSA).