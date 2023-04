Pasqua: affluenza record sulle linee ferroviarie di Eav

(ANSA) - TORRE DEL GRECO, 11 APR - Numeri record per le linee ferroviarie gestite dall'Ente Autonomo Volturno nel giorno di Pasquetta.Sono quelli comunicati dalla stessa Eav in relazione alla giornata di ieri che, stando a quanto fa sapere l'azienda di trasporti, ha visto ''tante presenze su tutte le linee, a cominciare dalla Napoli-Sorrento, che ha registrato più di 40.000 passeggeri'' con ''1.600 presenze solo sul Campania Express''. Importanti i dati diffusi dall'Ente Autonomo Volturno ''anche per la funivia del Faito, con 1.716 passeggeri''. Infine la società fa sapere della ''forte affluenza anche sulla Cumana e sulla metropolitana Piscinola-Aversa''. (ANSA).