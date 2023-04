Nuovo album per il collettivo multietnico Ki Nameless Bi

(ANSA) - NAPOLI, 11 APR - Il collettivo multietnico di Napoli Ki Nameless Bi giovedì 13 aprile presenta con uno showcase l'omonimo album di pubblicato da SuoniVisioni Records e Rumori Edizioni Musicali; il 'listening party' e la 'live performance' si svolgeranno dalle 19:30 nella Fonoteca, storico record store e drink bar del quartiere Vomero. Il collettivo KNB, acronimo di Ki Nameless Bi che significa in lingua wolof-inglese "Eccoli, i senza nome", è formato da ragazze e ragazzi provenienti dal Gambia, Senegal e Napoli.

Genkah, GEA, Yusbwoi, Doppy Gee, Mozeh k, Sir X Samba, THIEUF e i producer Dott.Hope e Fox - questi i loro nomi - rappresentano, si sottolinea, "l'integrazione artistica e culturale che solo Napoli poteva agevolare grazie la sua millenaria società inclusiva e mai divisiva". Con un moderno sound fatto di diversi stili, nato da diverse etnie e provenienza contribuiscono a dare forma ad un movimento musicale che vuole cancellare ogni confine. "Un melting pot di storie da raccontare, un'onda di flow hip hop e afrobeat con ritmiche e metriche incalzanti che sta permettendo ai KNB di ritagliarsi una posizione rilevante nel variegato panorama musicale napoletano a supporto di un crescente movimento afro-beat che sta permettendo ai KNB di ritagliarsi una posizione rilevante nel variegato panorama musicale" si evidenzia ancora.

In poco più di un mese i KNB hanno pubblicato sette singoli; "Ndabige", "Up the vibes" e "No stress", "OK!", "Attention", Night Life e Man Disconnect ft. LilBo. (ANSA).