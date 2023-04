La scoperta della 'Scarpetta' in un corto a Ischia film Festival

(ANSA) - ROMA, 11 APR - C'è una tradizione tramandata di generazione in generazione, espressione di estro, libertà e trasgressione alle regole, un gesto che solo i veri italiani padroneggiano e a cui difficilmente resistono: l'arte di fare la scarpetta. A raccontarlo in un corto che sarà presentato al prossimo 'Ischia film festival' a giugno sono Joanne Palmero - attrice e influencer in Francia - e Simona Tarasco - video maker cuneese, alle spalle esperienze come aiuto regista nel campo della moda - unite dall'amore per Napoli ed entrambe residenti a Parigi. "La Scarpetta" è il viaggio di Joanne, la protagonista, alla scoperta di un rituale tutto italiano: il pane, come una scarpa trascinata sul pavimento, rispecchia l'azione di pulire perfettamente il piatto alla fine del pasto, e il gesto di raccogliere tutto il sugo rimasto è segno informale di apprezzamento. "La Scarpetta" è una storia di desiderio e piacere, di un voler di più, di andare oltre le formalità per perseguire il proprio desiderio, è un atto d'amore verso il cibo e soprattutto verso la vita. (ANSA).