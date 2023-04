Due denunciati per armi a Napoli, uno ha solo 16 anni

(ANSA) - NAPOLI, 11 APR - Nella notte i Carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno denunciato due persone per porto illegale di armi.

Si tratta di un 16enne napoletano incensurato che, notato nella Galleria Umberto, è stato bloccato dopo un lungo inseguimento a piedi e trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 20 centimetri.

L'altra persona denunciata è un 22enne casertano, già noto alle forze dell'ordine, perquisito a Vicoletto Belledonne a Chiaia.

Nelle sue tasche un coltello a serramanico di 15 centimetri.

Durante le operazioni identificate 90 persone e 15 veicoli con diverse contravvenzioni al codice della strada e il sequestro di uno scooter. Sono state 7 le persone - di età compresa tra i 18 ed i 39 anni - segnalate alla Prefettura perché trovate in possesso di hashish e marijuana. (ANSA).