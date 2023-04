Donna trovata morta in un terreno nel Salernitano

(ANSA) - SALERNO, 11 APR - Una 49enne di Roccapiemonte è stata ritrovata senza vita in un terreno di via Chiummariello, a Castel San Giorgio (Salerno). Il corpo era in avanzato stato di decomposizione. A dare l'allarme è stato il proprietario del fondo. Da un primo esame esterno sembrerebbe che la morte non sia stata provocata da cause violente. La Procura di Nocera Inferiore ha comunque disposto l'autopsia. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Mercato San Severino che hanno effettuato gli accertamenti insieme ai colleghi della scientifica. (ANSA).