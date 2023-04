Champions: Spalletti "Guardiola super, ci berrei caffè turco..."

(ANSA) - NAPOLI, 11 APR - "Parlando di Guardiola mi alzo in piedi, abbiamo imparato tanto da lui. Ma il Napoli non è squadra da dover dimostrare qualcosa, abbiamo già scritto il risultato per la storia del club. Ora ci dobbiamo anche un po' divertire, avendo orgoglio e forza. Poi spero con Guardiola di poterci fare risate su questo davanti a un bel caffé turco". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti in un dialogo a distanza con il tecnico del Manchester City, con un riferimento alla finale di Champions League in programma a Istanbul.

Sulla doppia serata dei quarti di Champions League come momento più alto della sua carriera, Spalletti ha spiegato: "Spero ce ne siano - ha detto - anche di più importanti. Siamo io e i giocatori a un punto molto alto della nostra carriera e dobbiamo unire l'entusiasmo alla consapevolezza di dove possiamo arrivare. Se arrivi ai quarti di Champions devi confrontarti con squadre in stadi in cui è quasi proibitivo fare risultati e invece abbiamo mostrato finora di poter competere con tutti. La Champions è bellissima e bisogna anche divertirsi. Ci gustiamo anche domani sera sapendo che in campionato abbiamo l'attenzione dei tifosi del Milan e del Napoli, in Champions degli amanti del calcio in tutto il mondo". (ANSA).