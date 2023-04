Calcio: Napoli, al via 'M'illumino d'azzurro'

(ANSA) - NAPOLI, 11 APR - Ha preso il via stasera 'M'illumino d'azzurro' l'iniziativa voluta dal sindaco Gaetano Manfredi per sensibilizzare i cittadini "a gioire dei festeggiamenti per i successi del Calcio Napoli in modo sano e suggestivo", con l'appello alla cittadinanza a non imbrattare i monumenti pubblici.

Per iniziare, l'illuminazione d'azzurro ha riguardato la Fontana del Nettuno in piazza Municipio e la facciata di Castel dell'Ovo, si proseguirà poi nelle prossime settimane con vari monumenti anche in collaborazione con altre istituzioni e alcune strutture alberghiere che intendono aderire all'iniziativa.

