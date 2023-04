Cadavere trovato nel quartiere di Posillipo a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 11 APR - Il cadavere di un uomo, dell'apparente età di 45/50 anni è stato trovato nel quartiere di Posillipo, a Napoli. I Carabinieri della locale stazione sono intervenuti sul luogo della scoperta, in via San Pietro ai due Frati. Il cadavere si trovava all'interno di un giardino (ex circolo delle Poste).

La vittima, riversa a terra, non è stata ancora identificata.

Non si conoscono ancora le cause della morte e non si esclude nulla. I militari, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono in attesa del medico legale. (ANSA).