Cadavere trovato in quartiere Posillipo a Napoli, è di una donna

(ANSA) - NAPOLI, 11 APR - E' di una donna il cadavere non identificato scoperto nel quartiere di Posillipo a Napoli. Il medico legale e la sezione rilievi del nucleo investigativo dei carabinieri di Napoli - una volta mosso il cadavere e tolto il cappuccio di felpa che indossava - hanno constatato che si trattava di una donna. Nessun documento addosso, quindi non c'è ancora un nome.

Non sono stati rinvenuti segni di violenza ma solo dopo l'autopsia disposta dalla Procura si conosceranno le cause del decesso. Indagini sono in corso. (ANSA).