Aggredito per telefono e soldi, ferito a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 11 APR - Mentre i Carabinieri della compagnia Napoli Stella - che erano già all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini per le due persone ferite nel corso della notte a Napoli - erano presenti è arrivato un altro ferito, un 40enne della Nigeria. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che l'uomo poco prima, mentre passeggiava a piazza Garibaldi, sarebbe stato avvicinato da due extracomunitari sconosciuti che avrebbero aggredito la vittima con cocci di bottiglia per poi sottrargli telefono e denaro.

Il 40enne è ancora in osservazione per ''frattura della mandibola e ferita da taglio al volto''. Indagano i Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'evento. (ANSA).