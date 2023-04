Turismo: a Stabia Main Port il primo megayacht da 65 metri

(ANSA) - CASTELLAMMARE DI STABIA, 10 APR - Inaugurata la stagione turistica dei megayacht a Stabia Main Port con l'arrivo nel porto di Castellammare di Stabia (Napoli) del 65 metri Resilience, mentre sono già confermate le prossime presenze di megayacht internazionali di oltre cento metri.

''È confermata l'assenza del mercato russo per l'estate alle porte - illustra Francesco Luise, referente Assoagenti Yachting Campania e manager di Luise Group, agenzia impegnata nel settore dello yachting - ma ciò non toglie che si registrano tante prenotazioni e soprattutto ci saranno molti megayacht di armatori nord europei e americani. Un mercato in continua crescita che farà sicuramente tappa a Stabia Main Port, Sorrento, Capri, costiera amalfitana, Napoli e Ischia''.

Un'estate dunque intensa, all'insegna della clientela di lusso, che avrà a disposizione un info-point turistico creato da Stabia Main Port, per rafforzare sempre di più l'incoming in città e illustrare gli itinerari tra le bellezze ambientali ed archeologiche di Castellammare di Stabia. Un'informazione turistica rafforzata dalla sinergia con il team della rivista in doppia lingua 30Nodi, che sarà in distribuzione tra quanti viaggiano via mare e con contenuti completamente dedicato all'offerta turistica territoriale. ''La sinergia con Stabia Main Port - illustra Pino Sangiovanni, direttore di 30Nodi - ci darà la possibilità di raccontare bellezze e bontà del territorio, attraverso le pagine della rivista e una newsletter destinata a quanti navigano o scrivono di mare, nautica e turismo o operano nel settore. L'obiettivo è rafforzare l'immagine turistica della città, raccontando il cambiamento positivo che Castellammare sta vivendo, partendo dal centro storico''.

