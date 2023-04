Spara colpi di pistola in aria in piazza, 18enne denunciato

(ANSA) - CASERTA, 10 APR - Ha sparato davanti ad un gruppo di amici diversi colpi in aria di pistola, poi rivelatasi a salve; e lo ha fatto in piazza, attirando l'attenzione dei poliziotti, che lo hanno bloccato e denunciato. È accaduto a Casal di Principe (Caserta) in piazza Villa, nella notte appena trascorsa, protagonista un 18enne sorpreso dagli agenti del locale Commissariato mentre impugnava una pistola priva di tappo rosso che sembrava vera e sparava in aria al cospetto degli amici.

I poliziotti lo hanno fermato e portato in Commissariato per identificarlo; qui lo hanno denunciato per i reati di porto abusivo di oggetti atti ad offendere e procurato allarme. Si tratta di uno dei primi risultati operativi conseguiti dai poliziotti del Commissariato, aperto lo scorso 3 aprile. (ANSA).