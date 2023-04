Musei pieni a Napoli, il Mann con Picasso è la star di Pasqua

(ANSA) - NAPOLI, 10 APR - Napoli regina dell'arte a Pasqua e Pasquetta, festività che portano affluenze importanti nei musei statali: con circa seimila presenze (3000 ieri e 2996 nella giornata odierna) è il Museo Archeologico Nazionale di Napoli a richiamare il maggior numero di visitatori attratti dalla nuova sezione Campania Romana, inaugurata il 3 aprile dal Ministro Sangiuliano, e dalla mostra "Picasso e l'Antico", inserita nelle celebrazioni ufficiali per i 50 anni dalla morte del genio del '900. Con i quattromila visitatori di Sabato Santo, sono state quindi diecimila in tre giorni le presenze al MANN. Al Palazzo Reale di Napoli, che propone la Flagellazione di Caravaggio (in prestito da Capodimonte) star della mostra "Dialoghi intorno a Caravaggio", sabato le presenze sono state 2453, domenica 1712, a Pasquetta 2291 per un totale di 6456. Palazzo Reale di Napoli, rilancia intanto l'offerta di primavera proponendo anche aperture straordinarie diurne tutti i mercoledì fino al 26 aprile e due aperture straordinarie serali venerdì 28 e domenica 30 aprile. Al Museo di Capodinonte, che ospita la mostra 'Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale' nella giornata di Pasquetta (con il Real Bosco chiuso) le presenze sono state 873.

Si conferma meta amata da turisti e cittadini Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento con 783 biglietti staccati sabato, 1523 ieri e 1717 nel Lunedì dell'Angelo. Certosa e Museo di San Martino richiamano 326, 531 e 1063 visitatori nelle ultime tre giornate. (ANSA).