Champions: rischio Napoli, si ferma anche Raspadori

di Mario Zaccaria (ANSA) - NAPOLI, 10 APR - Come se non bastasse al Napoli, in vista dell'andata dei quarti Champions in casa Milan, il forte dubbio che permane sulla presenza di Osimhen (anche oggi il nigeriano ha svolto lavoro individuale differenziato in campo e in palestra e non si è allenato con i compagni) e la sicura assenza di Simeone, bloccato per lungo tempo dall'infortunio muscolare subito durante la partita con il Lecce, si è fermato anche Raspadori. L'attaccante non ha partecipato alla seduta atletica e tattica svoltasi stamani nel Centro Tecnico di Castel Volturno e si è allenato individualmente in campo. Per capire se l'ex del Sassuolo potrà giocare mercoledì sera a San Siro sarà necessario attendere la rifinitura di domani. A quanto pare le sue condizioni non sarebbero particolarmente preoccupanti e Raspadori dovrebbe scendere regolarmente in campo al centro dell'attacco.

Quanto a Osimhen le possibilità di un recupero in extremis sono molto poche. L'ultima parola spetta allo staff medico, guidato dal dott. Canonico, ma è difficile che si decida di mandare in campo il nigeriano. L' attaccante salterebbe anche l'impegno di campionato di sabato prossimo al 'Maradona' contro il Verona per essere pronto a rientrare martedì della prossima settimana nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League con il Milan. A San Siro difficilmente Spalletti lo porterà in panchina.

Se dovessero essere confermate le assenze di Osimhen e di Raspadori (oltre a quella ormai scontata di Simeone) le alternative per Spalletti sarebbero ridotte al lumicino. Al tecnico del Napoli non rimarrebbe altra scelta che quella di schierare Kvaratskhelia unica punta centrale, utilizzando due tra Politano, Lozano ed Elmas sulle fasce laterali. A centrocampo dovrebbe essere confermato il trio di titolatissimi Anguissa-Lobotka-Zielinski, mentre in difesa l'unica novità dovrebbe essere rappresentata dall'utilizzazione di Olivera a sinistra al posto di Mario Rui. (ANSA).