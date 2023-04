Pazzo meteo, Pasqua con la neve sul Vesuvio

(ANSA) - TORRE DEL GRECO, 08 APR - Vesuvio imbiancato - immagine decisamente inedita per Pasqua - e temperature in calo: colpo di coda dell'inverno nel Napoletano. Le forti precipitazioni delle ultime ore, in parte una vera e propria grandinata, registratesi nelle città poste alle pendici del vulcano hanno prodotto un deciso abbassamento delle temperature.

Ma, passate le nuvole, la sorpresa è stata trovare il Vesuvio in buona parte ricoperto da una coltre bianca, visibile anche da Napoli. (ANSA).