Maltempo: a Napoli si apre una voragine, anziano salvato dai cc

(ANSA) - NAPOLI, 08 APR - Disavventura ma a lieto fine a Napoli per un anziano di 87 anni che mentre era alla guida della sua auto è finito in una voragine. È accaduto a Napoli, in via Comola Ricci. La voragine, secondo i primi accertamenti, si è aperta a causa del temporale che si è abbattuto sulla città di Napoli, causando notevoli disagi.

Sul posto sono giunti i carabinieri della caserma di Posillipo. I militari hanno messo in salvo l'anziano, estraendolo dall'abitacolo. L'uomo sta bene anche se ovviamente spaventato per quanto accaduto. L'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco. (ANSA).