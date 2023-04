Auto a fuoco sulla A16, coppia in salvo

(ANSA)- AVELLINO, 8 APR- Molta paura ma per fortuna nessuna conseguenza per una coppia di coniugi sul tratto irpino dell'A16 Napoli-Canosa. Poco dopo le sette di stamattina, accortisi della fuoriuscita di fumo dal vano motore, si sono fermati sulla corsia di emergenza nel territorio di Avellino. E' stata la loro salvezza: nell'arco di pochi minuti, l'auto è stata avvolta dale fiamme andando compeltamente distrutta. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco di Avellino che hanno soccorso i coniugi, originari di Formia e diretti a Trani, e messo in sicurezza la carreggiata dopo aver spento l'incendio. (ANSA)