Trasporti: furto cavi, chiuso tratto linea 1 metrò Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 07 APR - Mattinata di disagi per gli utenti della linea 1 della metropolitana di Napoli. La circolazione è sospesa da Piscinola ai Colli Aminei dalle ore 10,30 a causa come sul profilo social dell'Anm, di un ingente furto di rame.

Chiuse le stazioni per gli utenti è stato impossibile acquistare anche i biglietti per proseguire il viaggio con l'autobus.

In tutta la zona di Scampia sono pesanti le ripercussioni sul traffico veicolare anche a causa della chiusura del tratto dell'asse perimetrale di Napoli che va da Piscinola a Melito.

Anche in questo caso c'è stato un furto. Ieri hanno rubato i guard rail e la strada è stata chiusa al traffico. (ANSA).