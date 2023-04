Napoli vince 1-2 a Lecce e riprende la corsa verso lo scudetto

(ANSA) - LECCE, 07 APR - Il Napoli vince 2-1 a Lecce grazie al gol di Di Lorenzo al 18'e all'autorete di Gallo al 19 st'. Di Francesco al 52' ha realizzato il momentaneo pareggio dei salentini.

I partenopei archiviano la sconfitta in casa con il Milan e con 74 punti in classifica riprendono la corsa verso lo scudetto.

Preoccupano le condizioni di Simeone entrato al 65' ma uscito per un risentimento muscolare all'82'.

Il Lecce resta quintultimo con 27 punti - due in più dello Spezia e otto in più del Verona che è terzultimo - ma con una partita in più. (ANSA).