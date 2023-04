Inter sprecona, la Salernitana agguanta il pari al 90'

(ANSA) - SALERNO, 07 APR - L'Inter spreca l'impossibile e, al 90' viene acciuffata dalla Salernitana. All'Arechi termina 1-1 il match tra granata e nerazzurri che ha aperto il 29/o turno del campionato di serie A. Sousa non cambia modulo ma, inizialmente, rinuncia a Dia e Sambia, che vengono sostituiti da Kastanos e Bronn. Inzaghi si affida al turnover e lancia Correa accanto a Lukaku.

L'avvio dell'Inter è sprint e, dopo nemmeno sei giri di lancette, la squadra nerazzurra sblocca il punteggio: Lukaku appoggia di testa per Gosens che s'inserisce dalla sinistra prendendo il tempo a Bronn e deposita la palla alle spalle di Ochoa. Tre minuti e la squadra di Inzaghi va vicina al raddoppio ma il tiro ad incrociare di Lukaku esce di un soffio. La Salernitana è in crisi e fa fatica a contenere le avanzate dell'Inter: Dumfires e Gosens cercano spesso la giocata sulle fasce ed i pericoli arrivano soprattutto sulle palle alte. Ochoa (32') prima dice di no a Correa, deviando sulla destra un colpo di testa dell'attaccante nerazzurro; poi (43') si esalta su di un colpo di testa ravvicinato di Lukaku che viene respinto sulla linea di porta.

Nel secondo tempo Sousa gioca subito la carta Dia, abbassando Kastanos sulla corsia di destra. Ma a rendersi pericolosa è ancora l'Inter: la Salernitana commette un errore in uscita, la palla arriva a Barella che tenta la conclusione dal limite, Ochoa devia con le dita e la palla si stampa sul palo. L'Inter spreca tantissimo e nel finale la Salernitana sale di giri.

L'occasione per il pari capita a Dia che, servito da Candreva, centra in pieno la traversa. All'ultimo respiro la fortuna, però, premia la Salernitana: Candreva dalla destra tenta un tiro-cross che s'insacca alle spalle di Onana. È il gol che fa esplodere l'Arechi, regalando alla Salernitana un punto d'oro e, per certi versi, insperato. (ANSA).