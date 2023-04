Carceri: Avellino, detenuto aggredisce agente penitenziaria

(ANSA) - AVELLINO, 07 APR - Ancora un episodio di violenza ai danni degli agenti di Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere di Avellino. Lo denuncia il segretario regionale dell'Osapp, Vincenzo Palmieri. Protagonista dell'aggressione un detenuto napoletano in carcere per reati comuni che gli agenti stavano scortando per condurlo in ospedale dove era stata fissata una visita ambulatoriale. Il detenuto si è svincolato con violenza, cercando di allontanarsi, dopo aver colpito con calci e pugni gli agenti. Un Sovrintendente è stato raggiunto da un violento calcio al volto che ha causato ferite e traumi che sono stati curate al Pronto Soccorso del "Moscati" di Avellino.

"Da quatto mesi -dichiara Emilio Fattorello, consigliere nazionale dell'Osapp- aspettiamo unità di personale di rinforzo all'organico e la nomina di un comandante titolare, ma dall'amministrazione penitenziaria non arriva alcuna risposta".

