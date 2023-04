Calcio: sincerità Candreva, il gol? era un cross per i compagni

(ANSA) - ROMA, 07 APR - "La mia rete? Era un cross per i compagni ma ogni tanto un po' di fortuna serve. Non siamo soddisfatti per il primo tempo fatto oggi, ma nella ripresa abbiamo fatto una grande prova contro una grande squadra.

Abbiamo tenuto bene il campo e siamo rimasti in partita fino all'ultimo". Intervistato da Dazn al termine di Salernitana-Inter, Antonio Candreva parla del suo gol che ha dato il pari alla squadra campana e ammette di avere avuto fortuna.

"L'entusiasmo non deve mai mancare, sono qui per aiutare la Salernitana che deve pensare alla salvezza - dice ancora Candreva, ex dell'Inter -. Ora facciamo una serena Pasqua e poi penseremo alla trasferta di Torino. L'Inter la mia vittima preferita? Io dico sempre che con il lavoro, il sacrificio e l'umiltà si possono raggiungere risultati importanti". (ANSA).