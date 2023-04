Beffa Inter, la Salernitana strappa il pari nel finale

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Finisce 1-1 la sfida tra Salernitana e Inter. I nerazzurri in vantaggio in avvio al 6' con Gosens, si sono fatti raggiungere dall'ex Candreva, che al 90 beffa Onana e regala un punto preziosissimo nella corsa salvezza ai campani.

La squadra di Inzaghi, che era chiamata a riscattare le ultime prestazioni, non è riuscita a chiudere il match, con Barella che prende un palo e Lukaku la traversa. Un palo anche per la Salernitana. I nerazzurri non vincono da quattro turni, la Salernitana grazie al gol di Candreva continua a sperare.

