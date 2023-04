Auto in fiamme nel Napoletano, indagini dei Carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 07 APR - La scorsa notte, in via Ilaria Alpi, a Marano, i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti per un'auto in fiamme. La vettura, in uso a 46enne, è stata completamente distrutta. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Non si esclude ipotesi dolosa. (ANSA).