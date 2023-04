A Procida Processione dei Misteri, in corteo centinaia figuranti

(ANSA) - PROCIDA, 07 APR - È iniziata con la tradizionale chiamata alle 7 e 30 di stamane la famosa Processione dei Misteri a Procida, rito tra i più antichi della Campania le cui origini risalgono al diciassettesimo secolo, organizzata dalla Confraternita dei Turchini fondata nel 1629 dai Gesuiti.

Per questo evento molti procidani si mobilitano per la realizzazione dei "Misteri", rappresentazioni del Vecchio Testamento e del Vangelo realizzate con cartapesta, legno, plastica ed altri materiali da parte degli artigiani locali e giovani; quest'anno erano 40 e sono stati condotti per le strade dell'isola in un lunghissimo corteo di diverse centinaia di figuranti composto da uomini, donne e bambini in maschera.

Per assistere alla Processione sono arrivati sin dalle prime ore di oggi centinaia di spettatori partiti con navi ed aliscafi da Napoli e Pozzuoli e molti anche dalla vicina isola d'Ischia dove stasera, a Forio, verrà messa in scena la rappresentazione teatrale della Passione di Cristo lungo le strade e le piazze del corso principale del comune isolano e che si concluderà nel suggestivo scenario del sagrato della chiesa del Soccorso, a picco sul mare.

Fitto calendario di celebrazioni pasquali anche a Casamicciola, il comune ischitano duramente colpito dalla alluvione dello scorso novembre, che si concluderanno domenica con la celebrazione della cerimonia della resurrezione di Cristo a piazza Bagni, una delle zone più devastate dalla alluvione e da pochi giorni restituita alla piena fruibilità dei suoi abitanti. (ANSA).