A fuoco capannone agricolo nell'Avellinese

(ANSA) - AVELLINO, 07 APR - I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella tarda serata di ieri a Cervinara, in provincia di Avellino, insieme a due squadre del Distaccamento di Benevento, per domare un violento incendio che ha riguardato un capannone adibito a deposito agricolo in via Cappelle. Sono state necessarie tre ore di lavoro per domare le fiamme che hanno completamente disstrutto le attrezzature custodite all'interno, mobili e altro materiale. Nessuno è rimasto ferito.

(ANSA).