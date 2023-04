Vescovo Nola,la domenica sia al centro vita pastorale

(ANSA) - NOLA, 06 APR - Porre il valore della domenica al centro del programma pastorale per ritrovare la pace nell'umanità, sconfiggere la povertà, ed impegnarsi per il bene comune anche in politica. E' l'invito che il vescovo di Nola (Napoli), monsignor Francesco Marino, rivolge alla diocesi che guida dal 2017, con la lettera 'La Pasqua della settimana. La Domenica nella vita cristiana oggi', scritta come augurio per il tempo pasquale in occasione dei venticinque anni della Lettera apostolica 'Dies Domini', sulla santificazione della Domenica, donata alla Chiesa da papa Giovanni Paolo II, il 31 maggio 1998.

Utilizzando l'Inno domenicale della liturgia delle ore, monsignor Marino auspica che la domenica sia un momento per lasciarsi raggiungere dalla "pace" per un'umanità riconciliata "in questo tempo, così segnato dalla guerra tra Ucraina e Russia - scrive il presule - e dai tanti conflitti dimenticati, come pure in questo contesto segnato dalla crisi ambientale ed energetica e non meno in questo frangente così condizionato da tante forme di depressione e di burnout post-Covid che rende stanchi e affaticati nel cuore".

Il vescovo di Nola ricorda anche la povertà, ed invita alla compassione ed alla condivisione, sottolineando la responsabilità dei cristiani e della Chiesa ad adoperarsi per il bene comune, incoraggiando anche i politici e gli elettori, in occasione "della prossima tornata elettorale che interesserà molti comuni della diocesi", ad un maggior interesse per la cosa pubblica "senza ingerenze, tornaconti, ma accomunati dall'unica missione caritativa e inseriti in un dialogo reciproco franco e rispettoso". Monsignor Marino, infine, chiede a tutti di non perdere la consuetudine di augurare "una buona domenica".

"Già pronunciando quest'espressione - conclude - rendiamo il nome di un giorno della settimana, l'occasione catechetica per risvegliare nel cuore di tutti la nostalgia di Dio, Signore del tempo e di annunciare a quanti incontriamo sul nostro cammino il Signore Risorto". (ANSA).