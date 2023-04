Spalletti, Osimhen potrebbe rientrare contro il Milan

(ANSA) - NAPOLI, 06 APR - Victor Osimhen domani non sarà in campo nella partita contro il Lecce ma ci sono buone possibilità che possa rientrare in occasione della sfida d'andata dei quarti di finale di Champions League, in programma mercoledì prossimo a San Siro. Lo ha confermato Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione della sfida di domani.

''Per Osimhen - ha detto il tecnico - domani non ci sono possibilità. Già con la programmazione che è stata fatta si è detto di pensare alla prossima settimana. E da un punto di vista di programmazione ci sono molte possibilità di vederlo in campo mercoledì prossimo. Ma bisogna aspettare lo sviluppo pratico della prossima settimana''. (ANSA).