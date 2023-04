Sequestrata discarica abusiva con rifiuti speciali

(ANSA) - NAPOLI, 06 APR - Titolare di una ditta per la raccolta del ferro aveva realizzato una discarica abusiva di circa 3mila metri quadrati. Nei guai un 45enne di Piazzolla di Nola, denunciato per gestione rifiuti non autorizzata dai carabinieri della stazione locale e della stazione forestale di Roccarainola.

I militari hanno ispezionato il terreno nelle disponibilità del 45enne e scoperto un deposito di rifiuti speciali, anche pericolosi, sversati senza alcun criterio o differenziazione.

L'area è stata sequestrata, sotto sigillo anche 3 furgoni e un capannone adibito a stoccaggio e smaltimento illecito dei rifiuti. (ANSA).