Scuola: Marconi di Giugliano, firmati contratti per sedi

(ANSA) - NAPOLI, 06 APR - Alla Città Metropolitana di Napoli sono stati sottoscritti, nella mattinata di oggi, i due contratti di locazione per due edifici che a Giugliano ospiteranno i 1400 studenti dell'istituto superiore "G.Marconi" che sono stati sfrattati dalla sede storica di via Basile dallo scorso settembre. L'edificio ha necessità di lavori di ristrutturazione che sono stati già finanziati ma che non potranno essere pronti prima di 36 mesi.

Si chiude così dopo circa sette mesi una vicenda che ha causato notevoli disagi agli studenti e ai docenti che per sollecitare una soluzione alla vicenda sono stati costretti più volte a scendere in piazza. Ora resta da capire se sarà pronta anche l'altra struttura, quella di via Sant'Anna, di proprietà del Comune di Giugliano, che lo stesso ente ha più volte di voler mettere a disposizione. Ma per questo edificio sono necessari imporanti lavori di ristrutturazione. (ANSA).