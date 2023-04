Scommesse: GdF Avellino sequestra slot illegali

(ANSA) - AVELLINO, 06 APR - Controllate dalla Guardia di Finanza di Avellino, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dodici attività commerciali, tra cui tre sale scommesse, nell'ambito dello specifico piano di interventi nel settore del gioco pubblico per verificare il corretto utilizzo degli apparecchi New slot e il rispetto delle norme che disciplinano la raccolta delle scommesse su rete fissa.

Complessivamente sono stati sottoposti a verifica 55 apparecchi: diverse le irregolarità riscontrate, alcune anche gravi, con risvolti di natura penale. In due casi è emerso che gli apparecchi New slot erano stati movimentati dal gestore-proprietario senza la prescritta comunicazione all'Amministrazione fiscale. Le maggiori criticità hanno riguardato una delle sale scommesse per il mancato adempimento degli obblighi anti riciclaggio: la raccolta delle scommesse era effettuata da una società diversa da quella autorizzata. Il gestore è stato denunciato a piede libero e gli apparecchi sono stati sequestrati. (ANSA)