Fiom, 'siamo il primo sindacato a Pomigliano e Nola'

(ANSA) - TORINO, 06 APR - "La Fiom è il primo sindacato in Stellantis a Pomigliano e a Nola. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2023, presso lo stabilimento Stellantis di Giambattista Vico di Pomigliano d'Arco, si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli Rls, l'unica elezione in cui i lavoratori sono liberi di scegliere il sindacato e i delegati. Al voto hanno partecipato 3.902 lavoratrici e lavoratori, il 94,29% degli aventi diritto".

Lo affermano, in una nota, Simone Marinelli, coordinatore automotive per la Fiom-Cgil nazionale, Mauro Cristiani, segretario generale Fiom-Cgil di Napoli e Mario Di Costanzo segretario della Fiom-Cgil di Napoli.

La Fiom ha ottenuto 1.387 voti, pari al 36,6%, la Fim 837 voti, pari al 21,75%, la Uilm 787 voti, pari al 20,45%, il Fismic 691 voti pari a 17,69% Uglm 157 voti pari al 4,8%. Gli Rls eletti sono: 3 della Fiom, 2 della Fim, 2 della Uilm, 1 del Fismic.

"Le lavoratrici e i lavoratori vogliono essere rappresentati dalla competenza e coerenza delle delegate e delegati della Fiom. La lealtà del nostro modo di essere e fare sindacato è stata sostenuta da più di un terzo dei votanti. Stellantis deve prendere atto del fatto che la Fiom è il primo sindacato e lo sarebbe anche se partecipasse alle elezioni delle Rsa" osservano Marinelli, Cristiani e Di Costanzo. (ANSA).