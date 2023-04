Evade dai domiciliari in auto, inseguita e arrestata dai Cc

(ANSA) - CASERTA, 06 APR - E' evasa dagli arresti domiicliari con una vettura molto potente, non si è fermata all'alt dei carabinieri ed è stata inseguita, fino ad essere rintracciata e arrestata. Protagonista una 21enne di Bari, che sta scontando i domiciliari in un'abitazione di Castel Volturno, comune del litorale casertano.

I carabinieri l'hanno però incrociata ad alcuni chilometri di distanza, ovvero nel comune di Sant'Arpino, dove le hanno intimato l'alt; la 21enne però non si è fermata, innestando la marcia più alta e dirigendosi nuovmente verso Castel Volturno.

E' riuscita grazie alla sua macchina anche a seminare la pattuglia dell'Arma, ma i carabinieri l'hanno comunque ritnracciata nell'abitazione di Castel Volturno e arrestata. La 21enne è stato però nuovamente posta ai domiciliari. (ANSA).