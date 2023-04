Calcio: in Prefettura Napoli riunione su feste scudetto

(ANSA) - NAPOLI, 06 APR - E' in corso nella sede della Prefettura di Napoli il tavolo tecnico per organizzare in sicurezza la celebrazione della festa scudetto del Napoli. Al tavolo della Prefettura ci sono oltre al prefetto Claudio Palomba, il questore Alessandro Giuliano con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l'assessore alla sicurezza del Comune di Napoli Antonio De Jesu.

In primo piano l'organizzazione della festa con i calciatori del Napoli alla fine del campionato, che potrebbe tenersi allo stadio Maradona di Napoli oppure in Piazza del Plebiscito, o allo stadio con maxischermi al Plebiscito e in altre piazze della città. Il programma viene stilato oggi e nelle prossime riunione cercando di mantenere alta la sicurezza dei tanti napoletani e delle decine di migliaia di tifosi che arirveranno in città dai Comuni vicini.

Un altro tema all'analisi è quello della festa spontanea che i napoletani attueranno al momento della matematica conquista dello scudetto, in una prevedibile invasione delle strade cittadine. (ANSA).