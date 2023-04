Il processo sulle violenze in carcere: "Agenti reticenti"

(ANSA) - NAPOLI, 05 APR - Detenuti feriti "con evidenti lividi ed escoriazioni, privati di vestiario, biancheria intima e lenzuola, impauriti e sporchi perché lasciati senza doccia"; e agenti penitenziari "non collaboranti, che mi rifiutarono persino una penna". Fu questo lo scenario che si è trovato di fronte il magistrato di sorveglianza Marco Puglia, primo giudice ad entrare nel carcere di Santa Maria Capua Vetere dopo il pestaggio dei detenuti del 6 aprile 2020, e primo a parlare con alcune delle vittime, stilando una relazione che è stata la base per l'avvio delle indagini da parte della Procura, che ha poi portato alle misure cautelari del giugno 2021 e al processo attualmente in corso all'aula bunker del carcere.

È stata una testimonianza importante e di "primissima mano" quella resa oggi dal magistrato Marco Puglia al dibattimento ai 105 imputati tra agenti penitenziari, funzionari del Dap e medici dell'Asl.

Rispondendo alle domande dei pm Alessandra Pinto e Alessandro Milita, Puglia ha ricostruito cronologicamente quanto accaduto il 6 aprile, quando già la mattina Puglia si recò al carcere per riportare la tranquillità dopo la protesta scoppiata il giorno prima per la positività al Covid di un detenuto; quando andò via, iniziò la perquisizione straordinaria durante la quale avvennero le violenze.

Il magistrato di sorveglianza ha raccontato che la sera, verso le 22, gli arrivarono i messaggi dell'allora capo della polizia penitenziaria del carcere Gaetano Manganelli (imputato, ndr). "Mi parlò di una perquisizione straordinaria durante la quale erano stati trovati nelle celle olio bollente e oggetti contundenti, e che i detenuti avevano chiesto di parlare con me", ha affermato. Puglia decide così di tenere per l'8 aprile dei colloqui in video, tramite la piattaforma Teams, con delegazioni di detenuti dei vari reparti del carcere, ma quando arriva il momento, riesce a parlare con tutti i reclusi ad eccezione di quelli del reparto Nilo, dove erano scoppiate le violenze. Nessuno tra gli agenti, né il vicedirettore del carcere Maria Parenti (la direttrice Palmieri era assente per malattia) o qualche funzionario del Dap Campania, fa trapelare nulla sui pestaggi al Nilo. "Mi venne detto - ricorda Puglia - che non c'era personale per accompagnare i detenuti del Nilo nella saletta dove si facevano i colloqui in video". Solo nel pomeriggio dell'8 aprile Puglia apprende le prime notizie della mattanza, in particolare dal "collega Nicola Russo, che mi inviò un link con l'audio di un detenuto che raccontava le violenze subite, e da alcuni amici che mi mandarono altri link con un video di lividi rimediati da un altro detenuto". Il 9 aprile Puglia parla in video con il detenuto Emanuele Irollo (costituitosi parte civile). "Mi raccontò di essere stato picchiato da tanti agenti, che non gli veniva permesso di lavarsi e vestirsi dal 6 aprile, così lo interruppi e decisi di registrare la telefonata. In seguito al suo racconto decisi di mettermi in auto e recarmi al carcere, dove arrivai verso la 20.40. Gli agenti furono sorpresi di vedermi e non furono collaboranti, tanto che chiesi una penna e non me la diedero, così decisi di scrivere sul mio cellulare. Al reparto Nilo incontrai Irollo e altri detenuti che mi fecero vedere i lividi e le ferite, tra cui uno che aveva la maglietta insanguinata. Mi dissero che era stato vietato loro anche di parlare con i familiari. Vidi che nelle celle non c'erano lenzuola e altra biancheria, né oggetti per l'igiene intima dei reclusi, ma gli agenti mi dissero che queste cose sarebbero state consegnate ai detenuti di lì a poco. Incrociai anche Hakimi (il detenuto algerino deceduto un mese dopo i fatti, ndr), ma non ci parlai". Il giorno dopo, 10 aprile, Puglia sente altri detenuti del Nilo che confermano le accuse, e redige una relazione che viene condivisa anche dagli altri tre magistrati di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, tra cui il coordinatore Giuseppe Provitera. Quella relazione viene inviata al direttore del carcere, all'allora provveditore campano delle carceri Antonio Fullone (imputato) e per conoscenza alla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che qualche giorno dopo sente Puglia come persona informata dei fatti. Puglia scrive un'altra relazione il 30 aprile, in cui ordina alla direzione del carcere di far cessare l'isolamento per quei detenuti ritenuti responsabili della protesta del 5 aprile, ma ciò non avviene. "Telefonai alla Parenti e mi arrabbiai perché i reclusi erano ancora al Danubio in isolamento, lei disse che non erano in isolamento ma che non potevano essere trasferiti altrove per lavori di ristrutturazione in corso". Scintille durante l'udienza tra pm e avvocati, con il presidente della Corte costretto più voltea richiamare il pm Milita a "non ripetere le domande già poste e a coordinarsi con gli altri sostituti".