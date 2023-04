Trovato morto in casa, indagini nell'Avellinese

(ANSA) - AVELLINO, 05 APR - Indagini sono in corso per far luce sulla morte di un 64enne trovato senza vita nella sua abitazione di Dentecane, in provincia di Avellino, ieri sera.

L'uomo da alcuni giorni non dava notizie di sé. Sono stati i familiari a lanciare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda che dopo aver forzato la porta di ingresso hanno trovato l'uomo morto nel soggiorno al primo piano dell'abitazione.

Secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe avvenuta due giorni fa. Presentava lievi ustioni sul viso, che probabilmente si era procurato quando era ancora in vita. I vigili del fuoco hanno escluso che possano essere state causate da fiamme sviluppatesi all'interno dell'abitazione: il camino era spento e l'impianto del gas è stato trovato in sicurezza. (ANSA).