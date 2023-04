"Sogno di volare" diventa un docufilm per piattaforme tv

(ANSA) - NAPOLI, 05 APR - "Sogno di volare", la prima produzione teatrale del Parco archeologico di Pompei, diventa un docufilm, per la regia di Marcello Adamo, realizzato da Innovation Hub in collaborazione con Giffoni e arriva, dal 10 aprile su DeAKids (canale 601 di Sky), Sky on demand e Prime Video. Protagonisti sono i ragazzi dell'istituto Liceale Pascal di Pompei e dell'Istituto tecnico Pantaleo di Torre del Greco, impegnati nella messa in scena di un adattamento della commedia "Uccelli" di Aristofane con la regia di Marco Martinelli, musiche di Ambrogio Sparagna e disegno luci di Vincent Longuemare.

"Abbiamo creato questa storia mettendo al centro i ragazzi - spiega Jacopo Gubitosi, direttore generale di Giffoni - e usando il cinema come un'esperienza più profonda. Un racconto antico, come quello di Aristofane, che libera mille nuove narrazioni, diventa generatore di idee, traccia memorie collettive, afferma principi fondamentali del vivere insieme. Ringrazio il direttore Gabriel Zuchtriegel per aver fortemente voluto questo progetto".

Giffoni è infatti riuscito a coniugare la cultura classica e i nuovi linguaggi audiovisivi dando vita ad un docufilm, che si è rivelato una scommessa vinta, grazie alla sinergia con il direttore generale del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel.

"Questo docufilm - sottolinea il direttore generale - è ancor di più la prova che è possibile eliminare la percezione di distanza dai luoghi della cultura, spesso immaginati dai più giovani come un qualcosa di stantio e noioso, riuscendo a farglieli vivere come luoghi del loro quotidiano". (ANSA).