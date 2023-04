Sequestrata officina meccanica, era sprovvista di autorizzazioni

(ANSA) - NAPOLI, 05 APR - Una officina meccanica sprovvista di autorizzazioni è stata sequestrata dagli agenti della Polizia Locale di Napoli.

E' in via Vicinale Campanile che l'Unità Operativa specialistica Tutela Ambientale, insieme ai militari dell'Esercito, ha messo in atto i controlli. Un 58enne napoletano è stato sorpreso mentre conduceva una illecita attività di autocarrozzeria, in un locale composto da tre vani separati per un totale complessivo di mq 160, privi di adeguata pavimentazione industriale, necessaria a collettare i reflui inquinanti negli impianti di filtraggio ed evitare, quindi, la contaminazione della falda acquifera.

All'interno dell'attività sono stati rinvenuti cumuli di rottami e residui della attività di autocarrozzeria come componenti meccaniche, vernici, oli e acidi inquinanti. Parte dei rifiuti erano anche caricati su un autocarro, pronti per essere trasportati e smaltiti irregolarmente. Dai controlli è risultata l'assenza di qualunque autorizzazione amministrativa utile alla conduzione dell'attività e per l'immissione in atmosfera delle polveri prodotte. Del tutto assenti anche i contratti necessari ad attestare il corretto smaltimento dei rifiuti. Gli Agenti hanno posto sotto sequestro i locali e le attrezzature, deferendo l'uomo all'Autorità Giudiziaria competente per la gestione illecita di rifiuti speciali ed emissione in atmosfera non autorizzata. (ANSA).