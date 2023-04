Pasqua e Pasquetta, aperto Parco archeologico di Ercolano

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 05 APR - Il Parco archeologico di Ercolano sarà aperto a turisti e visitatori anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.00). Grazie anche alla collaborazione dello staff del Parco e del personale del Packard Humanities Institute, durante i giorni di festa i visitatori potranno recarsi dalle 9.00 alle 13.00 anche alla Casa della Gemma, famosa per i preziosi mosaici pavimentali, la cui visita è inclusa nel biglietto di ingresso.

"Il primo trimestre dell'anno - spiega il direttore del Parco archeologico di Ercolano, Francesco Sirano - ci ha regalato dati incoraggianti che rafforzano la determinazione di tutti noi del Parco ad offrire un'esperienza sempre migliore e ricca di contenuti culturali diversificati come stiamo preparando con il lavoro in pieno svolgimento del Museo digitale che valorizzerà l'intera città antica come museo a cielo aperto per interpretare al meglio l'unicità di questo luogo".

Inoltre, chiunque lo desideri potrà completare la visita con la mostra 'Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano': più di centoventi oggetti in legno recuperati da Ercolano ed esposti negli appartamenti reali della Reggia di Portici, accessibile anche nel giorno di Pasqua. Per questa visita i turisti potranno approfittare del biglietto integrato Parco/Reggia. Per info www.ercolano.beniculturali.it e per tutte le notizie sulla mostra è disponibile anche un sito dedicato www.materiainreggia.it. (ANSA).