Non si fermano all'alt e investono anziano, preso un 18enne

(ANSA) - NAPOLI, 05 APR - Non si fermano all'alt dei carabinieri e sfrecciando a tutta velocità in tre in sella ad uno scooter hanno investito un anziano che stava attraversando la strada. La vittima è stata condotta all'ospedale Mare a Napoli: non è in pericolo di vita. Uno dei tre giovani che erano in sella allo scoter è stato bloccato dai carabinieri. è un 18enne.

Il fatto è accaduto in via Cozzolino, nel quartiere napoletano di Ponticelli dove i militari dell'Arma stavano effettuando un servizio di controllo. I militari hanno visto sopraggiungere lo scooter intimando l'alt. I tre non si sono fermati ed è partito l'inseguimento. La corsa è durato poco. Lo scooter ha investito un 67enne che stava attraversando la strada. I tre hanno tentato la fuga a piedi ma i carabinieri sono riusciti a bloccarne uno Durante la fase dell'arresto un militare è rimasto leggermente ferito e per lui sono stati diagnosticati 7 giorni di riposo.

I carabinieri che hanno setacciato tutta l'area est della città. In una decina di giorni, infatti, i militari della compagnia Poggioreale insieme ai colleghi del nucleo radiomobile di Napoli hanno sequestrato 104 mezzi tra scooter e moto. Tutti i centauri non indossavano il casco, per loro anche una sanzione per un totale di quasi 9mila euro.

Durante questi controlli ai mezzi su due ruote i militati hanno identificato 137 persone di età compresa tra i 14 e i 30 anni, di questi 42 sono già noti alle forze dell'ordine. (ANSA).